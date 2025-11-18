Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе начали монтировать 30-метровую пиксельную ель

Праздник не за горами, и одну из главных площадей Уфы уже скоро украсит большая новогодняя красавица.

Фото: администрация Уфы

Об этом сообщили в мэрии города. 30-метровая пиксельная ель расположится на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»). Сейчас идет подготовка основания, начинается сборка каркаса.

Также на площади появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две горки,  «пряничный городок» и конструкции с иллюминацией: снежинки, арки, звезды, снеговики, лошади с санями, комбинацию цифр «2026», а также деревянные фигуры лошадок-качалок.

Закрытый на зиму фонтан «Часы» украсит светодинамическая иллюминация, а вокруг зальют каток и обустроят лабиринт.

Тематические украшения устанавливают и на ларьках, расположенных рядом с площадью.

