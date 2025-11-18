Президент Высшего совета по делам ислама Королевства Бахрейн прибыл в Уфу

Шейх Абдулрахман бин Мохаммед бин Рашид Аль Халифа прибыл в Уфу для участия в Международной конференции «Идеалы и ценности Ислама: Одна умма – общая судьба».

Стороны обсудили вопросы развития экономических и гуманитарных связей.

Радий Хабиров на встрече отметил роль Королевства Бахрейн в укреплении межрелигиозного диалога и развитии отношений между народами.

«В условиях современных геополитических вызовов считаю важным продолжение активного диалога с традиционными духовными центрами, среди которых особое место занимает Королевство Бахрейн. Уверен, укрепление нашего сотрудничества будет способствовать развитию диалога между Россией и арабским миром», – сказал глава региона.

Шейх выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего укрепления отношений с Башкортостаном и пригласил делегацию республики посетить Бахрейн.

В скором времени начнется обсуждение визита в Бахрейн представительной бизнес-миссии и деятелей культуры региона.