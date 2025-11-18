Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе дороги начали обрабатывать противогололедными материалами

В Уфе по-прежнему держится плюсовая температура днем: вечером и ночью на дорогах и тротуарах образуется наледь, которая утром тает.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, 18 ноября, сообщил о том, что коммунальные службы начали обрабатывать дороги и тротуары противогололедными материалами.

В качестве противогололедного реагента в России обычно используют «Бионорд» – это смесь твердых гранул производства Уральского завода противогололедных материалов, в состав которой входят хлорид натрия и хлорид кальция, биофильные и антикоррозионные добавки.

Также иногда применяется смесь песка и соли – бюджетный и не самый лучший вариант, так как летом песок оседает на газонах и забивает ливневки, поднимается пыль.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: