В Уфе дороги начали обрабатывать противогололедными материалами

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, 18 ноября, сообщил о том, что коммунальные службы начали обрабатывать дороги и тротуары противогололедными материалами.

В качестве противогололедного реагента в России обычно используют «Бионорд» – это смесь твердых гранул производства Уральского завода противогололедных материалов, в состав которой входят хлорид натрия и хлорид кальция, биофильные и антикоррозионные добавки.

Также иногда применяется смесь песка и соли – бюджетный и не самый лучший вариант, так как летом песок оседает на газонах и забивает ливневки, поднимается пыль.