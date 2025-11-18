В Уфе продлили перекрытие арочного моста

Продлили перекрытие стометрового участка арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского.

Участок останется закрытым до 30 ноября 2025 года. В это время там будут вестись строительно-монтажные работы.

Движение по отремонтированному арочному мосту пустили в середине октября. Мост был построен в 1956 году, в 2017 году из-за аварийного состояния он был закрыт для движения. В 2021 году рядом возвели мост-вставку, а в 2022 году приступили к капитальному ремонту.