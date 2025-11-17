Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Владимир Путин присвоил Константину Толкачеву орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. Среди награжденных был и председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

Фото: соцсети Константина Толкачева

Константин Толкачев указом президента награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Высокая государственная награда присуждена за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

72-летний Толкачев бессменно возглавляет республиканский парламент уже при третьем главе Башкортостана (Муртаза Рахимов – Рустэм Хамитов – Радий Хабиров). В шестой раз был избран председателем Госсобрания в 2023 году, его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

