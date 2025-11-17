Владимир Путин присвоил Константину Толкачеву орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Константин Толкачев указом президента награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Высокая государственная награда присуждена за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

72-летний Толкачев бессменно возглавляет республиканский парламент уже при третьем главе Башкортостана (Муртаза Рахимов – Рустэм Хамитов – Радий Хабиров). В шестой раз был избран председателем Госсобрания в 2023 году, его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.