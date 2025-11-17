Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Верховный суд Башкортостана признал недействительными сделки экс-замминистра ЖКХ Башкортостана

Уфимский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Башкортостана в интересах Российской Федерации к нескольким лицам.

Прокурор просил признать ряд сделок недействительными и взыскать с одного из ответчиков в доход Российской Федерации стоимость сделок по приобретению иностранной валюты.

Требования связаны с делом бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана, который приобрел имущество, включая иностранную валюту, квартиры и земельные участки. Общая сумма этого имущества существенно превышала его официальные доходы и доходы членов его семьи.

Обвинение считает, что экс-замминистра оформлял объекты недвижимости на других людей, чтобы уклониться от декларирования имущества.

Также прокурор указывал на то, что сделки были мнимыми, то есть совершены лишь для вида, и продавалось имущество по цене значительно ниже рыночной.

Решением суда первой инстанции исковое заявление удовлетворено частично. Суд признал ряд сделок недействительными, а также взыскал с экс-замминистра в доход РФ стоимость сделок по приобретению иностранной валюты в размере более 102 млн рублей.

Обвиняемый подал апелляцию. Сегодня, 17 ноября, пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что Верховным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.

