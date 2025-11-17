Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе из-за пожара эвакуировали жилой дом

Сегодня, 17 ноября, МЧС Башкортостана сообщило о пожаре в девятиэтажном здании по улице Ферина в Уфе.

Фото: МЧС России

Загорелся мусор на четвертом этаже, возникло сильное задымление.

Пожарные по прибытии сразу приступили к эвакуации. Спасли пятерых взрослых и двоих детей, еще 50 человек, в том числе пятерых детей, эвакуировали в безопасную зону.

Вскоре пожар был потушен, избежать распространения огня удалось. Устанавливаются обстоятельства его возникновения: работает дознаватель МЧС России, направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: