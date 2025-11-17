В Уфе из-за пожара эвакуировали жилой дом

Загорелся мусор на четвертом этаже, возникло сильное задымление.

Пожарные по прибытии сразу приступили к эвакуации. Спасли пятерых взрослых и двоих детей, еще 50 человек, в том числе пятерых детей, эвакуировали в безопасную зону.

Вскоре пожар был потушен, избежать распространения огня удалось. Устанавливаются обстоятельства его возникновения: работает дознаватель МЧС России, направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.