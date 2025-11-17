В аэропорту «Уфа» опровергли слухи о повреждении самолета

Пресс-служба уфимской воздушной гавани выпустила официальное заявление, согласно которому эта информация не соответствует действительности и является ложной.

«Данный инцидент не происходил на территории аэропорта "Уфа" и не связан с нашей инфраструктурой и работниками.

Аэропорт "Уфа" строго соблюдает все требования федеральных авиационных правил и внутренние регламенты. Допуск к работе сотрудников в состоянии алкогольного опьянения абсолютно исключен и технически невозможен благодаря многоуровневой системе контроля доступа и безопасности.

Мы призываем представителей СМИ и пользователей социальных сетей к ответственности и проверке информации перед ее публикацией. Распространение подобных недостоверных данных вводит в заблуждение общественность и наносит ущерб деловой репутации аэропорта "Уфа"», – говорится в заявлении.