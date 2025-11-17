В Башкортостане построят базу отдыха «Инзерское плато» за 620 млн рублей

Проект компании «Ново-Групп» был представлен на «Инвестчасе» и получил поддержку государства – земельный участок площадью 3,6 га в аренду без проведения торгов при сопровождении Корпорацией развития Башкортостана.

Это будет загородная семейная эко-база отдыха. Объем инвестиций оценивается в более чем 620 млн рублей, будет создано 17 новых рабочих мест.

Она расположится в Архангельском районе, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.