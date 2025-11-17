Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане построят базу отдыха «Инзерское плато» за 620 млн рублей

Проект «Инзерское плато» предусматривает размещение модульных домов, физкультурно-оздоровительного комплекса, комплекса реабилитации и обширной инфраструктуры, в том числе троп здоровья, открытых спортивных площадок и площадок для массовых мероприятий.

Проект компании «Ново-Групп» был представлен на «Инвестчасе» и получил поддержку государства – земельный участок площадью 3,6 га в аренду без проведения торгов при сопровождении Корпорацией развития Башкортостана.

Это будет загородная семейная эко-база отдыха. Объем инвестиций оценивается в более чем 620 млн рублей, будет создано 17 новых рабочих мест.

Она расположится в Архангельском районе, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: