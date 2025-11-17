Уфимка обманула сотрудников банка, чтобы перевести мошенникам более миллиона рублей

История началась с телефонного звонка от неизвестных, которые сообщили пенсионерке о якобы предстоящей замене электросчетчиков. Для этой цели они запросили номер СНИЛС, а затем уведомили о коде, который должен поступить на ее мобильный телефон.

После этого ей сообщили, что она стала жертвой мошенников, и теперь на ее имя могут взять кредиты, а деньги отдать террористам.

Запуганную женщину отправили в банк – снимать все сбережения, и для этого даже вызвали ей такси. Сотрудники банка пытались вести диалог, спрашивали, не находится ли она под чьим-либо влиянием, но пенсионерка озвучила версию, полностью продиктованную мошенниками: деньги якобы нужны для приобретения садового участка.

Только после того, как она передала деньги курьеру, у женщины появились сомнения, и она обратилась в полицию.