Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе за выходные произошло 70 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 15 и 16 ноября.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 70 ДТП, пострадали семь человек.

В частности, вчера, 16 ноября, около четырех часов дня, 27-летний водитель за рулем Lada Granta, следуя по улице Пугачева со стороны Сочинской, вылетел на встречную полосу и врезался в Chevrolet Cobalt. Пассажир из Chevrolet Cobalt в результате ДТП получил травмы, был госпитализирован.

Пресечено 757 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (74), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (29) и не уступавшие дорогу пешеходам (37).

Кроме того, оштрафовали 37 пешеходов-нарушителей.

Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, еще семеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: