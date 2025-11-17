В Уфе за выходные произошло 70 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 70 ДТП, пострадали семь человек.

В частности, вчера, 16 ноября, около четырех часов дня, 27-летний водитель за рулем Lada Granta, следуя по улице Пугачева со стороны Сочинской, вылетел на встречную полосу и врезался в Chevrolet Cobalt. Пассажир из Chevrolet Cobalt в результате ДТП получил травмы, был госпитализирован.

Пресечено 757 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (74), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (29) и не уступавшие дорогу пешеходам (37).

Кроме того, оштрафовали 37 пешеходов-нарушителей.

Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, еще семеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.