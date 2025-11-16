Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дождь и снег: погода в Уфе 17-21 ноября

Ноябрь уже перевалил за экватор – а значит, не за горами зима и сугробы. Рассказываем, чего ждать от следующей рабочей недели: пора ли уже доставать пуховики и шубы или пока еще можно обойтись осенними куртками.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца будет мало, температура в ближайшие время еще будет подниматься выше 0° днем.

Понедельник, 17 ноября: до 0°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – -2°, без осадков.

Вторник, 18 ноября: до +4°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +3°, без осадков.

Среда, 19 ноября: до +5°, облачно, временами дождь, в ночь на четверг – -2°, без осадков.

Четверг, 20 ноября: до +1°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -3°, снег.

Пятница, 21 ноября: до +2°, облачно, небольшой дождь со снегом, в ночь на субботу – +1°, временами небольшой дождь со снегом.

