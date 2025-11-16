Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Идею Башкортостана по проведению «Ночи диспансеризации» отметили на федеральном уровне

«Ночь диспансеризации» прошла пока в пилотном режиме и только в одном учреждении – ГКБ №1 Стерлитамака. В скором времени акция может распространиться на всю республику.

В день проведения акции пройти диспансеризацию можно было поздно вечером – с 20:00 до 24:00. Она рассчитана в первую очередь на тех, у кого нет времени заскочить в больницу перед работой.

В программу входили:

  • консультация терапевта;
  • забор крови на анализ;
  • флюорография и ЭКГ;
  • маммография;
  • сбор мазков на цитологическое исследование для женщин.

Всего за четыре часа профилактические обследования прошли 138 человек.

В Минздраве РФ проект поддержали и рассказали о нем в соцсетях.

«Опыт Башкортостана по проведению "Ночи диспансеризации" отмечен на федеральном уровне. Благодарен Министерству здравоохранения РФ за поддержку этого проекта!» – написал на своих страницах министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

