Идею Башкортостана по проведению «Ночи диспансеризации» отметили на федеральном уровне

«Ночь диспансеризации» прошла пока в пилотном режиме и только в одном учреждении – ГКБ №1 Стерлитамака. В скором времени акция может распространиться на всю республику.
В день проведения акции пройти диспансеризацию можно было поздно вечером – с 20:00 до 24:00. Она рассчитана в первую очередь на тех, у кого нет времени заскочить в больницу перед работой.
В программу входили:
- консультация терапевта;
- забор крови на анализ;
- флюорография и ЭКГ;
- маммография;
- сбор мазков на цитологическое исследование для женщин.
Всего за четыре часа профилактические обследования прошли 138 человек.
В Минздраве РФ проект поддержали и рассказали о нем в соцсетях.
«Опыт Башкортостана по проведению "Ночи диспансеризации" отмечен на федеральном уровне. Благодарен Министерству здравоохранения РФ за поддержку этого проекта!» – написал на своих страницах министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.
