Идею Башкортостана по проведению «Ночи диспансеризации» отметили на федеральном уровне

В день проведения акции пройти диспансеризацию можно было поздно вечером – с 20:00 до 24:00. Она рассчитана в первую очередь на тех, у кого нет времени заскочить в больницу перед работой.

В программу входили:

консультация терапевта;

забор крови на анализ;

флюорография и ЭКГ;

маммография;

сбор мазков на цитологическое исследование для женщин.

Всего за четыре часа профилактические обследования прошли 138 человек.

В Минздраве РФ проект поддержали и рассказали о нем в соцсетях.

«Опыт Башкортостана по проведению "Ночи диспансеризации" отмечен на федеральном уровне. Благодарен Министерству здравоохранения РФ за поддержку этого проекта!» – написал на своих страницах министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.