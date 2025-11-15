В Башкортостане продолжается рост цен на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: огурцы (8,56%), картофель (4,15%), свекла (2,15%), помидоры (2,08%), морковь (1,9%).

Также поднялись цены на гречку (1,55%), вареную колбасу (1,38%) и муку (1,34%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели яблоки (1,13%), рис (0,84%) и детские овощные консервы (0,69%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.