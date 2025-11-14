Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Поезд Деда Мороза остановится в двух городах Башкортостана

Стали известны подробности маршрута поезда новогоднего волшебника по Башкортостану в этом году.

Фото: Минтранс Башкортостана

Поезд Деда Мороза начнет свое путешествие на волшебном поезде 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и Европейской части страны.

Уфа, как мы писали ранее, встретит поезд Деда Мороза 14 декабря первой на Куйбышевской железной дороге. Праздничная программа пройдет с 11:00 до 17:05.

После этого поезд остановится в Стерлитамаке: 15 декабря Дед Мороз и Снегурочка выйдут на перрон в 11:00, мероприятия продлятся до 19:10 местного времени.

На перронах пройдут развлекательные программы с участием аниматоров и артистов. Для свободного посещения открыты: вагон-лавка с северными сувенирами, фотокупе, вагон-ресторан, буфет и впервые вагон Снежной королевы.

Во время стоянок также запланированы отдельные программы, билеты на которые нужно приобрести заранее.

Продажа билетов открывается в 9:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город. Купить их можно на официальном сайте.

