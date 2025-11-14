В Уфе открылся «Приют человека»

Идею открытия в Уфе такого учреждения начали обсуждать в прошлом году. В итоге ее реализовали в рамках проекта «Уфа Добрая».
Сегодня, 14 ноября, в Уфе открыл свои двери новый социальный центр «Приют человека».
Это место, где люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут бесплатно получить комплексную помощь: юридическую, психологическую, медицинскую.
В центре можно остаться на ночлег и получить горячее питание, средства личной гигиены, помощь в трудоустройстве.
Он расположен на территории Советского района, около мечети «Рамадан» (ул. Бабушкина, 7).
Фото опубликовал вице-премьер Башкортостана Руслан Хабибов
