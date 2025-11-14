Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе открылся «Приют человека»

Идею открытия в Уфе такого учреждения начали обсуждать в прошлом году. В итоге ее реализовали в рамках проекта «Уфа Добрая».

Сегодня, 14 ноября, в Уфе открыл свои двери новый социальный центр «Приют человека».

Это место, где люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут бесплатно получить комплексную помощь: юридическую, психологическую, медицинскую.

В центре можно остаться на ночлег и получить горячее питание, средства личной гигиены, помощь в трудоустройстве.

Он расположен на территории Советского района, около мечети «Рамадан» (ул. Бабушкина, 7).

Фото опубликовал вице-премьер Башкортостана Руслан Хабибов 

