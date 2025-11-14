В уфимской Черниковке произошло серьезное ДТП

Вчера, 13 ноября, вечером 63-летний водитель за рулем Honda Fit, следуя по улице Путейской со стороны Ульяновых, вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser.

В результате аварии водитель Honda Fit был госпитализирован с травмами. По факту ДТП начато административное расследование.

Всего за последние сутки в Уфе зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, пострадали два человека. Задержали шесть нетрезвых водителей, еще один отказался от прохождения медосвидетельствования.