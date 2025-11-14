Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В уфимской Черниковке произошло серьезное ДТП

Пресс-служба Госавтоинспекции Уфы опубликовала кадры с места происшествия на улице Путейской.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Вчера, 13 ноября, вечером 63-летний водитель за рулем Honda Fit, следуя по улице Путейской со стороны Ульяновых, вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser.

В результате аварии водитель Honda Fit был госпитализирован с травмами. По факту ДТП начато административное расследование.

Всего за последние сутки в Уфе зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, пострадали два человека. Задержали шесть нетрезвых водителей, еще один отказался от прохождения медосвидетельствования.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: