Бывший военный прокурор Уфимского гарнизона получил 12 лет тюрьмы

Согласно материалам дела, подсудимый, будучи военным прокурором Уфимского гарнизона, в период с 25 января 2011 года по 29 сентября 2014 года совместно с начальником Уфимской квартирно-эксплуатационной части района и адвокатом, в отношении которых ранее были вынесены приговоры, получил взятку в виде денег и имущества за содействие в заключении договоров аренды земельных участков в пользу взяткодателя.

Всего таким образом он получил денег и имущества на 140 млн рублей, обеспечив аренду земельных участков общей площадью почти 133 тыс. кв. м, которые принадлежат Министерству обороны РФ.

На этих участках застройщик построил жилые высотки, квартиры были успешно проданы покупателям.

Во время судебного следствия подсудимый нарушил меру пресечения и выехал на территорию иностранного государства, откуда было предоставлено фиктивное свидетельство о его смерти, и первоначально дело прекратили, однако вскоре его поймали в Ленинградской области.

Приговором суда экс-прокурор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах прокуратуры на 10 лет и штрафом в 280 млн рублей. Также он был лишен классного чина «старший советник юстиции» и специального воинского звания «полковник юстиции», государственной награды – медали «70 лет ВС СССР».