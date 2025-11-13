Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На лучшей вакансии ноября в Уфе предлагают до 190 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал 84 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало ноября 2025 года.

Топ вакансий ноября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Помощник машиниста тепловоза в РЖД. Предлагаемая зарплата – 150-190 тыс. рублей в месяц.

2. Менеджер по продажам в страховую компанию «Ренессенс Жизнь». Предлагаемая зарплата – от 110 тыс. рублей в месяц.

3. Главный бухгалтер в Почту России. Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Торговый представитель с личным автомобилем в «Пивную карту». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

4. Водитель-курьер во «ВкусВилл». Предлагаемая зарплата – от 90 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 200-400 тыс. рублей в месяц (главный врач стоматологии); в Казани – от 400 тыс. рублей в месяц (стоматолог, хирург-имплантолог); в Москве – от 300 тыс. рублей в месяц (стоматолог-ортопед и руководитель отдела продаж).

