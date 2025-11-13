В Уфе завершился сезон электросамокатов

В Уфе общий парк электросамокатов за сезон составил 4 900 единиц.

Популярность такого прокатного транспорта только растет: по сравнению с прошлым годом общее количество поездок по столице выросло более чем на 7% и достигло трех млн.

Общая дистанция поездок составила 7,9 млн км, что почти в два раза больше, чем в 2024 году – это говорит о том, что уфимцы и гости города активно используют самокаты для ежедневных маршрутов.

По итогам сезона заблокировано около 18,5 тыс. пользователей. Основные причины – поездки детей и подростков до 16 лет, поездки с детьми, передвижение в состоянии опьянения и мошеннические аккаунты. Операторами оформлено 4,6 тыс. штрафов за нарушения ПДД, зафиксировано 86 инцидентов с участием СИМ, в том числе ДТП. В специализированный чат-бот «Самокаты: общественный контроль» поступило свыше 1,4 тыс. обращений.

С 25 августа по седьмое сентября четыре камеры, установленные в рамках пилотного проекта, зафиксировали почти 1,2 тыс. нарушений, совершенных электросамокатчиками.