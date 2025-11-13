В Башкортостане за неделю подорожал бензин

По состоянию на 10 ноября 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 61,82 рубля за литр (+0,15 рубля за неделю);

– АИ-92 – 59,42 рубля за литр (+0,14 рубля);

– АИ-95 – 64 рубля за литр (+0,17 рубля);

– АИ-98 и выше – 85,29 рубля за литр (+0,37 рубля);

– дизельное топливо – 70,43 рубля за литр (+0,35 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (63,43 рубля за литр) и по России (65,34 рубля за литр).