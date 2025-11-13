Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане пьяный водитель BMW X5 сбил двух девушек и скрылся

Сотрудники Госавтоинспекции Стерлитамака выясняют обстоятельства ДТП с пьяным водителем.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

По предварительным данным, вчера, 12 ноября, в десятом часу вечера неустановленный водитель, управляя автомобилем BMW X5, двигаясь по проспекту Ленина, сбил двух 18-летних девушек, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП.

Одну из пострадавших с многочисленными травмами госпитализировали. Вторая пострадавшая после оказания медпомощи отпущена из больницы.

В итоге водитель иномарки был задержан. Им оказался 30-летний местный житель, который находился в состоянии опьянения.

При проверке по базе данных установлено, что мужчина был лишен водительского удостоверения за пьяную езду в 2025 году. Теперь его будут не только за это ДТП и оставление места преступления, но и за езду без прав.

