Дороги, транспорт, инвестиции: Андрей Назаров назвал основные приоритеты правительства Башкортостана

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров по итогам прямой линии выделил несколько ключевых тем, над которыми, по его словам, правительству совместно с муниципалитетами «нужно особенно потрудиться»:

– Поддержка и адаптация участников СВО. На эти цели требуется 32 млрд рублей.

– Инвестиции в экономику республики. Цель – по итогам года выйти на рубеж в 800 млрд рублей.

– Дороги. Часть региональных транспортных путей пострадала при строительстве федеральной трассы М-12. В следующем году их будут ремонтировать. Продолжат финансировать региональную программу по ремонту «фонящих» дорог.

– Общественный транспорт. В 2026 году продолжится закупка автобусов и другого транспорта по федеральной программе.

– Развитие инновационной экономики. Большую роль в этом процессе отводим Межвузовскому студенческому кампусу Евразийского НОЦ.