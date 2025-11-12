Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе изымут у владельцев и снесут жилой дом в историческом центре

Администрация Уфы сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд части земельного участка и расположенных на нем жилых и нежилых строений.

Фото: 2gis.ru/i ii

Речь идет о жилом доме №40 по улице Коммунистической в Кировском районе. Это здание Минстрой признал аварийным и подлежащим сносу.

Изымут участок площадью 656 кв. м. Расположенный на нем жилой дом с этим адресом снесут, жильцам предоставят другое жилье либо компенсации.

Это двухэтажное деревянное здание давно уже выглядит аварийным. Проживает ли там еще кто-то на сегодняшний день – не уточняется.

