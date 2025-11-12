Радий Хабиров: «Мы не видим оснований для того, чтобы делать какие-то катастрофические прогнозы»

«Мы не видим оснований для того, чтобы делать какие-то катастрофические прогнозы. Это очень важно.

И в данном случае я здесь выступаю не каким-то психоаналитиком, который пытается людей успокоить. Мы опираемся на совершенно конкретные факты и вещи.

Во-первых, в основе всего лежит экономика. И все макроэкономические показатели нашей республики сейчас в достаточно хорошем тонусе и развитии. Да, по индексу промпроизводства у нас на данный момент 96,5% к прошлому году, но при этом мы шесть лет подряд росли, только один год было падение промышленности. И мы всегда в последнем квартале наращиваем, так что я ожидаю, что по итогам года мы выйдем по объему промышленности с плюсом.

Внутренний региональный продукт – с плюсом. Зарплаты – с плюсом. Индекс сельхозпроизводства – с плюсом. Видим определенное снижение жилищного строительства, но там тоже до трех миллионов дотянем, такой же объем, как в прошлом году, будет. Поэтому все макроэкономические показатели в этих, чрезвычайно сложных, условиях дают нам возможность крепко стоять на ногах. И это самое важное.

Еще два момента. Первый: мы располагаем возможностями, чтобы решить все социальные обязательства. Второй: да, идет удлинение сроков социальных объектов, но мы их встроим, все введем в эксплуатацию, и скоро жители наших районов получат школы, больницы, дороги, садики, поликлиники и так далее», – сказал Радий Хабиров.