В Башкортостане будет усовершенствована система помощи инвалидам

С этой целью в республиканское законодательство, регулирующее сферу социальной защиты населения, вносятся изменения. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщила пресс-служба парламента Башкортостана. Законопроект касается более 250 тыс. инвалидов, в том числе 20 тыс. детей.

Меняется сам подход к оказанию помощи людям с инвалидностью. Отправной точкой становится индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида – комплекс мероприятий и услуг, заточенных под нужды конкретного человека. Сейчас помощь людям с ограничениями по здоровью зачастую бывает фрагментарной: одно ведомство отвечает за лечение, другое – за образование, третье – за социальные услуги.

Человек вынужден ходить по кабинетам и собирать эту "мозаику". Новая система делает упор на индивидуальный подход и непрерывность помощи. Индивидуальная программа может включать не только медицинскую помощь и обеспечение средствами технической реабилитации, но и, например, психологическую поддержку, адаптивный спорт, содействие в освоении новой профессии, обучение навыкам самообслуживания в быту. Фактически это маршрут к более качественной и независимой жизни с поддержкой на каждом этапе.

А чтобы это заработало, нужно в первую очередь выстроить взаимодействие органов власти между собой и с реабилитационными организациями», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.