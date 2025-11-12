Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе появился новый арт-объект

В прошлом году в Уфе обустроили новое общественное пространство: сквер, расположенный на территории возле Хакимовской мечети, получил название «Семейный», его создание приурочили к юбилею города.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

На территории на улице Мустая Карима уложили гранитную плитку, высадили растения, обновили освещение, скамейки, МАФы.

Сегодня, 12 ноября, глава администрации Уфы сообщил о том, что в сквере «Семейном» установили новый арт-объект: это ротонда и LED-экран в виде четырехугольного куба, каждая грань которого будет транслировать информацию об истории Уфы, развитии ислама.

Саму мечеть также обновили в этом году: реставрацию внутри провели при поддержке бизнеса.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: