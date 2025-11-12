В Уфе появился новый арт-объект

На территории на улице Мустая Карима уложили гранитную плитку, высадили растения, обновили освещение, скамейки, МАФы.

Сегодня, 12 ноября, глава администрации Уфы сообщил о том, что в сквере «Семейном» установили новый арт-объект: это ротонда и LED-экран в виде четырехугольного куба, каждая грань которого будет транслировать информацию об истории Уфы, развитии ислама.

Саму мечеть также обновили в этом году: реставрацию внутри провели при поддержке бизнеса.