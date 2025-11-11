В Башкортостане за неделю подорожали овощи и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (6,49%), капуста (5,28%), свекла (4,79%), морковь (3,6%).

Умеренно поднялись цены на бананы (2,1%), помидоры (1,56%), маргарин (1,27%) и яйца (1,26%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели пшено (1,3%), яблоки (1,26%), картофель (1%) и лук (0,85%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.