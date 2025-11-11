Радий Хабиров: «В Башкортостане много уникальных объектов, которые имеют потенциал для того, чтобы получить охрану ЮНЕСКО»

На заседании при участии директора департамента МИД, ответственного секретаря комиссии России по делам ЮНЕСКО Александра Алимова обсудили итоги и перспективы взаимодействия региона с организацией.

«Этот год для Башкортостана стал очень плодотворным. Напомню, что Шульган-Таш вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а геопарк "Торатау" – в Глобальную сеть геопарков.

Мы получили центр компетенций – признанную ЮНЕСКО кафедру "Геопарки и территории устойчивого развития" в УУНиТ. Торжественно открыли первые в России "золотые гвозди" – эталонные геологические разрезы.

Отдыхать мы не собираемся. В республике много уникальных объектов, которые имеют потенциал для того, чтобы получить охрану ЮНЕСКО. Что нам это дает? Во-первых, это дополнительная защита. Во-вторых – повышение узнаваемости, а это очень важно для развития туризма. У нас еще много планов на этот счет», – рассказал Радий Хабиров.