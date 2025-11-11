Радий Хабиров: «В Башкортостане много уникальных объектов, которые имеют потенциал для того, чтобы получить охрану ЮНЕСКО»

Глава республики Радий Хабиров провел заседание комитета Башкортостана по делам ЮНЕСКО. Оно прошло в новом визит-центре «Тура-Хан» в Чишминском районе.
На заседании при участии директора департамента МИД, ответственного секретаря комиссии России по делам ЮНЕСКО Александра Алимова обсудили итоги и перспективы взаимодействия региона с организацией.
«Этот год для Башкортостана стал очень плодотворным. Напомню, что Шульган-Таш вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а геопарк "Торатау" – в Глобальную сеть геопарков.
Мы получили центр компетенций – признанную ЮНЕСКО кафедру "Геопарки и территории устойчивого развития" в УУНиТ. Торжественно открыли первые в России "золотые гвозди" – эталонные геологические разрезы.
Отдыхать мы не собираемся. В республике много уникальных объектов, которые имеют потенциал для того, чтобы получить охрану ЮНЕСКО. Что нам это дает? Во-первых, это дополнительная защита. Во-вторых – повышение узнаваемости, а это очень важно для развития туризма. У нас еще много планов на этот счет», – рассказал Радий Хабиров.
