Парламент Башкортостана хочет начать регулировать деятельность риелторов

На сегодняшний день большинство сделок с недвижимостью заключается при посредничестве риелторов, однако их правовой статус не определен. Фактически риелторы работают в полулегальном поле и не несут ответственности за юридическую чистоту сделок и последствия возможных ошибок.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев пояснил, что законопроектом вводится понятие «специалист по операциям с недвижимостью». Устанавливаются его права и обязанности, а также порядок возмещения причиненных заказчику убытков.

Предусматриваются обязательное страхование гражданской ответственности специалистов по недвижимости, их обучение и регулярное повышение квалификации. Чтобы начать работу на рынке недвижимости, риелтор должен подтвердить соответствие требованиям и войти в реестр специалистов по недвижимости. Формировать реестр будет саморегулируемая организация специалистов. Механизмы, предлагаемые законопроектом, обеспечат прозрачность деятельности риелторов и обезопасят людей от действий непрофессионалов и мошенников.

«Сегодня порог входа в эту профессию крайне низок. Как шутят в отрасли, достаточно напечатать 50 визиток. Любой человек "с улицы", без специальных знаний может начать зарабатывать на сделках с недвижимостью, оставаясь в рамках закона. Между тем покупка жилья для большинства людей – вопрос судьбоносный, к специалистам обращаются как раз для того, чтобы сделка прошла гладко, с учетом всех возможных рисков. Отсутствие прозрачных правил и контроля порождает теневизацию отрасли с огромным объемом неучтенных доходов, не облагаемых налогами. По расчетам, только налоговый эффект от "обеления" рынка превысит 10 млрд рублей в год», – сказал Толкачев.