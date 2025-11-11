Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили более 58 тыс. упаковок лекарств

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин опубликовал данные еженедельного мониторинга льготного лекарственного обеспечения.

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с третьего по девятое ноября 2025 года, в регионе было обслужено 27 552 рецепта.

Пациентам выдали 58 654 упаковки лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (39% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (17%), Центральный и Октябрьский (по 10%), Кумертауский (6%) округа.

Ранее мы писали о том, что жители Башкортостана за сутки получили бесплатные лекарства на сумму более 43 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: