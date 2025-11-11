Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили более 58 тыс. упаковок лекарств

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин опубликовал данные еженедельного мониторинга льготного лекарственного обеспечения.
Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с третьего по девятое ноября 2025 года, в регионе было обслужено 27 552 рецепта.
Пациентам выдали 58 654 упаковки лекарств.
Больше всего упаковок выдали в Уфе (39% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (17%), Центральный и Октябрьский (по 10%), Кумертауский (6%) округа.
