Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили более 58 тыс. упаковок лекарств

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с третьего по девятое ноября 2025 года, в регионе было обслужено 27 552 рецепта.

Пациентам выдали 58 654 упаковки лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (39% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (17%), Центральный и Октябрьский (по 10%), Кумертауский (6%) округа.

