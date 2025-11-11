Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе открыли еще 2 полосы улицы Пугачева

В Уфе продолжается реконструкция улицы Пугачева. Глава администрации города Ратмир Мавлиев сообщил об окончании очередного этапа работ.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

По итогам этого этапа открыто движение по двум полосам улицы на участке от улицы Геофизиков до транспортной развязки.

Раньше проехать от Монумента Дружбы до моста через реку Уфа в районе Каменной переправы можно было по объездной дороге через улицы Геофизиков, Геологов, Бородинскую, общая протяженность пути составляла более 3,5 км. Сейчас проезд по улице Пугачева от Геофизиков до транспортной развязки протяженностью 800 м занимает не более двух минут.

По словам мэра, к 24 ноября планируют открыть все четыре полосы основной проезжей части улицы Пугачева на участке от Монумента Дружбы до Геофизиков.

Также в рамках реконструкции предусмотрено строительство оставшихся двух полос на участке от улицы Геофизиков до транспортной развязки. Этот этап работ, как и строительство левого бокового проезда и тротуаров, завершат в 2026 году.

