Полиция предотвратила заказное убийство бывшего мэра Уфы

Сотрудник получил информацию о том, что планируется устранение одного из бизнесменов, который ранее был крупным чиновником. По итогам проверки выяснилось, что сообщение – не фейк: заказчик даже уже добыл боевой пистолет.

Оперативники сообщили организатору, что заказ выполнен, после чего задержали с поличным. По информации «Башинформ», речь идет о покушении на бывшего мэра Уфы Сергея Грекова – крупного бизнесмена.

Мотивом послужила обида: заказчик считает Грекова виновным в смерти своего брата, который на него работал. 51-летний мужчина сотрудничал с правоохранительными органами, на суде получил 8,5 года тюрьмы.

Сергей Греков возглавлял администрацию Уфы с января 2021 по февраль 2022 года.