В Башкортостане началась массовая мобилизация добровольцев для охраны важных объектов

Как сообщают СМИ, соответствующая работа уже идет в 20 субъектах страны, в том числе в Башкортостане, Татарстане, Санкт-Петербурге и даже Тюмени и Красноярском крае.

Резервистов задействуют только на охране объектов, в первую очередь – защите от беспилотников. При этом они получат статус военнослужащих со всеми положенными льготами, включая социальные гарантии и выплаты.

За последнее время предприятия Башкортостана несколько раз подвергались атакам БПЛА. Неделю назад, четвертого ноября, над промзоной Стерлитамака сбили два беспилотника, обломками были повреждены здания, но на работу предприятий это значительно не повлияло.