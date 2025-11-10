Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе арестовали пособницу мошенников, пытавшихся похитить 470 тыс. рублей

Сотрудники уголовного розыска и уфимской полиции задержали 47-летнюю ранее неоднократно судимую жительницу Оренбургской области.

По предварительным данным, женщина нашла незаконную подработку в популярном мессенджере. Кураторы предложили ей забирать у незнакомых людей деньги и отправлять их на указанные счета, оставляя себе 7% от полученных сумм.

Мошенники действовали по популярной схеме: звонили пожилым и сообщали о том, что их близкие родственники стали виновниками ДТП, и для прекращения уголовного дела требуется крупная сумма денег.

Пенсионеры передавали деньги курьерам-таксистам, которые не знали, на кого работают, а женщина забирала их у курьеров и должна была перевести кураторам. Так она получила в общей сложности 470 тыс. рублей, но перевести не успела, так как была задержана оперативниками.

Со слов обвиняемой, она знала, что участвует в незаконной схеме, но согласилась, так как сильно нуждалась в деньгах. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: