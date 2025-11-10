Поезд Деда Мороза прибудет в Уфу 14 декабря

С 19 ноября по 11 января маршрут поезда Деда Мороза пройдет через 70 городов России.

В Уфу он прибудет в воскресенье, 14 декабря. Новогодний волшебник и Снегурочка выйдут на перрон, чтобы поздравить жителей и гостей Уфы с наступающим праздником.

Обычно в этот день организовывают праздничную анимационную программу, которая начинается до прибытия поезда. После праздника Дед Мороз выходит на платформу еще раз, чтобы попрощаться с гостями праздника.

В составе поезда 20+ вагонов, в том числе:

– «вагон-приемная» Деда Мороза;

– вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов;

– «вагон-сцена»;

– «вагон-кукольный театр» для проведения представлений;

– «вагон-лавка» с северными сувенирами;

– «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий;

– спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Обычно ресторан и лавки посещают бесплатно в порядке живой очереди. В них можно приобрести подарки от Деда Мороза и сувениры, а также отправить открытку.

0+