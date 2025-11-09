Прохлада и дожди: погода в Уфе 10-14 ноября

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе солнца будет мало, зато почти каждый день обещают осадки. К концу недели наметится потепление.

Понедельник, 10 ноября: до +5°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +4°, временами небольшой дождь.

Вторник, 11 ноября: до +5°, облачно, небольшой дождь, в ночь на среду – 0°, временами небольшой дождь со снегом.

Среда, 12 ноября: до +2°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – -3°, без осадков.

Четверг, 13 ноября: до +3°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +3°, небольшой дождь.

Пятница, 14 ноября: до +8°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +6°, без осадков.