Под памятником Салавату Юлаеву в Уфе нашли бутылку с посланием

В Уфе продолжается реставрация памятника Салавату Юлаеву. При разборе кургана рабочие обнаружили интересную находку.
Фото опубликовал в соцсетях глава администрации города. Оказывается, под памятником все это время была замурована бутылка, в ней находилась записка:
«В момент установки здесь были:
1. Янбеков Ахат;
2. Исмагилов Ирмат;
3. Валеев Азамат.
Все – из Баймака.
13.05.67 г».
Памятник Салавату Юлаеву открыли 17 ноября 1967, то есть в июне как раз перед установкой обустраивали курган.
Фото на обложке: администрация Уфы
Комментарии (0)