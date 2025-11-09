Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Под памятником Салавату Юлаеву в Уфе нашли бутылку с посланием

В Уфе продолжается реставрация памятника Салавату Юлаеву. При разборе кургана рабочие обнаружили интересную находку.

Фото опубликовал в соцсетях глава администрации города. Оказывается, под памятником все это время была замурована бутылка, в ней находилась записка:

«В момент установки здесь были:

1. Янбеков Ахат;

2. Исмагилов Ирмат;

3. Валеев Азамат.

Все – из Баймака.

13.05.67 г».

Памятник Салавату Юлаеву открыли 17 ноября 1967, то есть в июне как раз перед установкой обустраивали курган.

Фото на обложке: администрация Уфы

