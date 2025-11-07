Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане за неделю при пожарах погибли четыре человека

Госкомитет республики по ЧС провел совместное с сотрудниками МЧС и руководителями штабов муниципалитетов совещание по ситуации с пожарами на территории региона.

Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Павел Сабитов рассказал о тревожной статистике последней недели: в период с 31 октября по шестое ноября произошло 103 пожара, в них погибли четыре человека.

Жертвами обернулись инциденты в Стерлитамакском, Аскинском районах и в Уфе.

Причинами 40 пожаров из 103 стало неосторожное обращение с огнем, в 37 случаях пожары случились вследствие нарушения правил эксплуатации электрооборудования, в 13 – из-за неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов.

Всего с начала года в республике произошло 6663 пожара, при которых погибло 170 человек, 12 из них дети.

