Уфа не вошла в топ-15 лучших мегаполисов для развития карьеры в 2025 году

Сервис SuperJob опросил 20 500 представителей экономически активного населения городов страны с численностью от 500 тыс. человек, чтобы узнать, где лучше всего развивать карьеру.

Все респонденты ответили на один вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?»

Оценки возможностей построения карьеры в родном городе выше всего в Москве (769% ответили «да») и Казани (54%). Следом идут Санкт-Петербург (53%), Екатеринбург (53%), Тюмень (52%) и Краснодар (47%).

Уфа (32%) по итогам 2025 года опустилась с 14 строчки на 16 в топе лучших мегаполисов для карьеры. 40% опрошенных ответили на этот вопрос отрицательно, 28% воздержались. 

При этом в прошлом году настроения уфимцев были чуть пессиместичнее: 31% опрошенных тогда положительно оценил перспективы развития карьеры в своем городе.

Самым сложным городом в этом плане оказался Оренбург: здесь лишь 18% ответили утвердительно, 56% не видят перспектив в своем городе и 26% воздержались.

