Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе на время проведения работ перекроют Маршала Жукова и еще несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С завтрашнего дня, восьмого ноября, по 28 ноября будет частично перекрыт участок улицы Маршала Жукова от Сельской Богородской до Академика Королева. Закроют половину проезжей части в связи с заменой асфальта.

Кроме того, до 28 ноября закрыли участок проезжей части проспекта Салавата Юлаева в районе дома №89.

До 25 февраля 2026 года будут поэтапно перекрывать улицу Блюхера на участке от здания №1/1 до дома №16.

Эти ограничения связаны с работами на инженерных коммуникациях.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: