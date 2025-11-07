В Уфе на время проведения работ перекроют Маршала Жукова и еще несколько улиц

С завтрашнего дня, восьмого ноября, по 28 ноября будет частично перекрыт участок улицы Маршала Жукова от Сельской Богородской до Академика Королева. Закроют половину проезжей части в связи с заменой асфальта.

Кроме того, до 28 ноября закрыли участок проезжей части проспекта Салавата Юлаева в районе дома №89.

До 25 февраля 2026 года будут поэтапно перекрывать улицу Блюхера на участке от здания №1/1 до дома №16.

Эти ограничения связаны с работами на инженерных коммуникациях.