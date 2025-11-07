Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Жители Башкортостана сдали в банки монеты на 3,5 млн рублей

Банк России подвел итоги «Монетной недели» в Башкортостане. В рамках этой акции жители сдают накопившуюся мелочь и получают бумажные деньги или зачисляют суммы на счет.

За время акции жители Башкортостана сдали в банки более 756 тыс. монет. Их сумма превысила 3,5 млн рублей, а вес составил 3,6 тонны.

Чаще всего несли десятирублевые монеты – треть от общего количества. На втором месте монеты номиналом один рубль – их почти четверть, на третьем – двухрублевые.

Во время «Монетной недели» в целом по России собрано более 56 млн монет на сумму 245 млн рублей и весом 250 тонн.

«Банк России изготавливает достаточное количество монет, но со временем значительная их часть оседает дома в копилках. А мелочь должна работать, как и бумажные деньги. Поэтому совсем не обязательно менять монеты на купюры и тем более ждать для этого специальной акции. Возьмите за правило регулярно расплачиваться мелочью в магазинах, общественном транспорте и других торгово-сервисных точках», – отметил управляющий отделением Башкортостан Банка России Марат Кашапов.

