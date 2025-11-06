Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане объявлен режим беспилотной опасности

Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов предупредил об угрозе атаки БПЛА.

«Объявлена Беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Покиньте открытые участки улиц, не подходите к окнам в помещениях», – говорится в сообщении Первова, опубликованном в соцсетях в 14:59 сегодня, шестого ноября.

В 15:17 такое же сообщение через СМС разослало МЧС Башкортостана.

Это уже второе объявление режима беспилотной опасности за сегодняшний день: первую тревогу объявили рано утром и сняли в 12:08. На это время вводились ограничения на приём и выпуск самолетов.

В УГЗ Уфы рассказали, как вести себя при получении сигнала «Внимание всем!»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: