В Башкортостане объявлен режим беспилотной опасности

«Объявлена Беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Покиньте открытые участки улиц, не подходите к окнам в помещениях», – говорится в сообщении Первова, опубликованном в соцсетях в 14:59 сегодня, шестого ноября.

В 15:17 такое же сообщение через СМС разослало МЧС Башкортостана.

Это уже второе объявление режима беспилотной опасности за сегодняшний день: первую тревогу объявили рано утром и сняли в 12:08. На это время вводились ограничения на приём и выпуск самолетов.