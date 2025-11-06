Жители Башкортостана за сутки получили бесплатные лекарства на сумму более 43 млн рублей

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки жители республики получили 16 848 упаковок льготных лекарств.

В аптеках «Башфармации» вчера приняли 7 926 рецептов. По ним выдано более 16 тысяч лекарственных препаратов на общую сумму более 43 млн рублей.

«Лекарственное обеспечение – важнейшее направление работы системы здравоохранения. В Башкортостане проживают более 726 000 льготников и это число постоянно растет, поскольку Минздрав РБ проводит большую работу по диспансеризации и выявлению заболеваний на уровне первичного звена здравоохранения», – говорится в отчете.

Ранее министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин сообщил о том, что за неделю было выдано более 98 тыс. упаковок лекарств.