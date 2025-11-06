Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Жители Башкортостана за сутки получили бесплатные лекарства на сумму более 43 млн рублей

Минздрав Башкортостана сегодня, шестого ноября, отчитался по льготному лекарственному обеспечению на территории республики.

Фото: Минздрав Башкортостана

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки жители республики получили 16 848 упаковок льготных лекарств.

В аптеках «Башфармации» вчера приняли 7 926 рецептов. По ним выдано более 16 тысяч лекарственных препаратов на общую сумму более 43 млн рублей.

«Лекарственное обеспечение – важнейшее направление работы системы здравоохранения. В Башкортостане проживают более 726 000 льготников и это число постоянно растет, поскольку Минздрав РБ проводит большую работу по диспансеризации и выявлению заболеваний на уровне первичного звена здравоохранения», – говорится в отчете.

Ранее министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин сообщил о том, что за неделю было выдано более 98 тыс. упаковок лекарств.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: