Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане выявили более 400 нарушений миграционного законодательства

МВД по Республике Башкортостан провело региональный этап федеральной операции «Нелегал-2025».

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Согласно отчету МВД, правоохранительными органами было выявлено более 400 нарушений миграционного законодательства.

Полицейскими было зафиксировано 170 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, 147 нарушений правил пребывания в Российской Федерации, 34 случая нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности и 57 правонарушений, связанных с незаконным привлечением иностранных граждан к труду.

По итогам рейдов принято 73 решения о выдворении иностранных граждан за пределы России, два решения о депортации и 67 решений о запрете на въезд в РФ.

В ходе операции поймали двоих, находящихся в федеральном розыске, и одного – в межгосударственном.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: