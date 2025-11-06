В Башкортостане выявили более 400 нарушений миграционного законодательства

Согласно отчету МВД, правоохранительными органами было выявлено более 400 нарушений миграционного законодательства.

Полицейскими было зафиксировано 170 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, 147 нарушений правил пребывания в Российской Федерации, 34 случая нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности и 57 правонарушений, связанных с незаконным привлечением иностранных граждан к труду.

По итогам рейдов принято 73 решения о выдворении иностранных граждан за пределы России, два решения о депортации и 67 решений о запрете на въезд в РФ.

В ходе операции поймали двоих, находящихся в федеральном розыске, и одного – в межгосударственном.