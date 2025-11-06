В Башкортостане женщине удалось вернуть 400 тыс. рублей, переведенные мошенникам

Курганинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокурора города Октябрьский о взыскании с участника мошеннической схемы.
В марте текущего года женщине поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, который убедил ее в возможности дополнительного заработка при условии вложения в инвестиции.
Так она перевела ему 400 тыс. рублей на дропперский счет, принадлежащий жителю Краснодарского края – и никакого заработка, конечно, не получила.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании денег с дроппера. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
