В Башкортостане женщине удалось вернуть 400 тыс. рублей, переведенные мошенникам

Курганинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокурора города Октябрьский о взыскании с участника мошеннической схемы.

В марте текущего года женщине поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, который убедил ее в возможности дополнительного заработка при условии вложения в инвестиции.

Так она перевела ему 400 тыс. рублей на дропперский счет, принадлежащий жителю Краснодарского края – и никакого заработка, конечно, не получила.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании денег с дроппера. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

