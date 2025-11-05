Башкортостан вернулся в топ регионов с самым дешевым бензином

Агентство отмечает, что за год бензин в регионах подорожал на 12,7%, за сентябрь – на 2,6%.

В лидере антирейтинга Севастополе бензин стоил в среднем 78,26 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Омской области – 58,47 рубля.

В прошлом году Башкортостан стабильно понемногу опускался в рейтинге регионов с самым дешевым бензином, и в итоге республика выбыла из него.

По итогам сентября 2025 года, однако, случился камбэк: Башкортостан со средней стоимостью бензина 60,5 рубля вернулся на девятую строчку.