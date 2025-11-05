Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили более 98 тыс. упаковок лекарств

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 27 октября по второе ноября 2025 года, в регионе было обслужено 46 486 рецептов.

Пациентам выдали 98 279 упаковок лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (38% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (16%), Центральный (11%), Октябрьский (9%) и Нефтекамский (7%) округа.

«Непрерывный процесс льготного лекарственного обеспечения позволяет закрывать потребности жителей нашей республики», – сообщил Рахматуллин.