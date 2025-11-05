Совет законодателей России поддержал законопроект Башкортостана об опасных собаках

Речь идет об изменении статьи 1079 ГК РФ, которая регулирует ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.

Поправками предлагается расширить перечень источников повышенной опасности, включив в него потенциально опасных собак. Это важно в первую очередь для разрешения гражданско-правовых споров по делам о нападении животных на людей.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев отметил, что суды могут по-разному квалифицировать подобные правонарушения, поэтому судебные решения о возмещении материального и морального вреда в связи с разными подходами также могут различаться.

«Перечень источников повышенной опасности и так не является закрытым – при необходимости суды и сейчас могут признать собаку таким источником. Но поскольку опасные собаки четко соответствуют определению источника повышенной опасности, то логично и правильно будет прямо указать их в законе», – сказал Толкачев.