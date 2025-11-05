Совет законодателей России поддержал законопроект Башкортостана об опасных собаках

Совет законодателей России поддержал предложенные депутатами Госсобрания Башкортостана поправки в ГК РФ и рекомендовал внести законопроект в Госдуму.
Речь идет об изменении статьи 1079 ГК РФ, которая регулирует ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
Поправками предлагается расширить перечень источников повышенной опасности, включив в него потенциально опасных собак. Это важно в первую очередь для разрешения гражданско-правовых споров по делам о нападении животных на людей.
Спикер республиканского парламента Константин Толкачев отметил, что суды могут по-разному квалифицировать подобные правонарушения, поэтому судебные решения о возмещении материального и морального вреда в связи с разными подходами также могут различаться.
«Перечень источников повышенной опасности и так не является закрытым – при необходимости суды и сейчас могут признать собаку таким источником. Но поскольку опасные собаки четко соответствуют определению источника повышенной опасности, то логично и правильно будет прямо указать их в законе», – сказал Толкачев.
