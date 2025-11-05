В Башкортостане экс-сотрудница банка получила условный срок за кражу 1,9 млн рублей

В суде установлено, что в мае-сентябре 2024 года женщина оформляла на клиентов банка кредитные карты без их ведома.

Кроме того, имея доступ к управлению банковскими счетами двоих людей через мобильное приложение, она сняла с этих счетов деньги.

Всего таким образом она получила более 1,9 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая свою вину признала полностью, ущерб возместила частично.

Суд счел ее виновной в мошенничестве и покушении на него, в краже и незаконном использовании информации и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.